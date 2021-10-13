Шеф-дизайнер LADA рассказал о разработке новой Niva

Главный дизайнер АВТОВАЗа Жан-Филипп Салар, в начале 2021 года сменивший в этой должности Стива Маттина, рассказал о работе над внедорожником LADA Niva следующего поколения.

«Наша следующая задача – разработка нового поколения Niva, которая базируется на платформе группы Renault. Над этим проектом мы работаем со специалистами в Москве и Тольятти. Наша команда полностью посвящает себя делу, увлечена дизайном и полностью готова развивать новые автомобили LADA. Мы уже близки к тому, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Моя цель – создать отличный дизайн LADA: мощный, сильный, и я уверен, что вам понравится», – заявил Жан-Филипп Салар.

Как пишет «Российская газета», первое изображение LADA Niva Vision было продемонстрировано в январе 2021 года. Тогда же было объявлено, что внедорожник создается на платформе CMF-B от Renault Group и появится в 2024 году. Но это была лишь картинка, и инсайдеры сообщали, что окончательный дизайн новой «Нивы» не утвержден, а значит, что и физического макета модели нет. На новом видеоролике с Жаном-Филиппом Саларом, опубликованном АВТОВАЗом в YouTube, шеф-дизайнер LADA стоит возле автомобиля, накрытого пологом. Таким образом, можно предположить, что это концепт LADA Niva следующего поколения, а значит, машина уже воплощена в материале и теперь можно примерно оценить пропорции внедорожника.

Как сообщалось ранее, следом за классической версией LADA Niva нового поколения будет представлен длиннобазный вариант модели под названием Grand Niva, дебют которого состоится до 2026 года. По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, обе российские модели будут доступны в Европе. По оценке главы АВТОВАЗа, стоимость новой LADA Niva составит от 12 тысяч до 16 тыс. евро (примерно от 1 миллиона до 1 млн 350 тыс. рублей по текущему курсу) в зависимости от комплектации. Цена на «Ниву» с увеличенной колесной базой начнется от 20 тыс. евро (примерно 1,7 млн рублей по текущему курсу). Глава АВТОВАЗа также подчеркнул, что грядущие «Нивы» будут обладать такой же проходимостью, как Land Rover Defender. В свою очередь, директор подразделения Dacia-LADA Дени Ле Вот заявил, что новые российские внедорожники смогут серьезно увеличить экспорт АВТОВАЗа за рубеж. По его оценке, объемы поставок автомобилей в западные страны увеличатся с нынешних 40 тысяч до 100 тыс. машин в год.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

В ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м на рынок должен выйти внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. В дальнейшем в линейке АВТОВАЗа впервые появится среднеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: АВТОВАЗ