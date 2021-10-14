Renault Kaptur получил новую спецверсию Intense

Компания Renault Россия представила новую лимитированную серию Kaptur Intense, которая будет доступна к заказу в ноябре. Цены на новинку будут объявлены бдтже к старту продаж, сообщает пресс-служба французской марки.

Renault Kaptur Intense впервые будет доступен в эксклюзивной двуцветной окраске – кузов цвета оранжевый металлик (Orange Atakama) с черной или серебристой крышей. Кроме этого, с контрастной крышей сочетаются белый (неметаллик), красный, синий, серебристый и темно-серый цвета кузова. Внешний вид автомобиля дополняют антенна «акулий плавник» и 17-дюймовые легкосплавные диски Montis в сером исполнении и накладки на боковые зеркала под карбон, а на крыльях расположены фирменные шильдики с надписью Intense. В качестве опции будет доступна полностью светодиодная головная оптика Pure Vision.

Интерьер Renault Kaptur Intense отличает оранжевая прострочка на дверях и центральной консоли, а также отделка воздуховодов. В контраст яркому оттенку передняя панель получила отделку «под карбон». Эргономичные сиденья с комбинированной обивкой сочетают ткань и эко-кожу.

В оснащение Renault Kaptur Intense вошли такие опции, как климат-контроль, камеры заднего вида и задние датчики парковки. Автомобиль оснащен аудиосистемой премиум-класса Bose, которая имеет щесть динамиков, сабвуфер и цифровой усилитель со звуковым процессором.

Kaptur Intense оснащается турбодвигателем ТСе150 в сочетании с трансмиссией CVT X-tronic, передним или полным приводом, а также мотором 1,6 л в паре с CVT X-tronic или механической коробкой передач и 4х2.

Наличие всех новых автомобилей Renault у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Renault