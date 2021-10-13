Новый Lexus LX представлен в России

Компания Lexus представила в России флагманский внедорожник Lexus LX нового поколения. Сохраняя традиционную рамную конструкцию кузова для обеспечения надежностии проходимости, специалисты Lexus обновили характеристики внедорожника с новой платформой GA-F, снизив вес на 200 кг, и кузовом высокой жесткости, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид нового Lexus LX отличает фирменная решетка радиатора, которая является трехмерной, а в центре задней части автомобиля расположено буквенное написание «Lexus». Что касается интерьера, на приборной панели установлен двойной дисплей Lexus с 12,3-дюймовым верхним экраном и 7-дюймовым нижним, а также система Multi-terrain Monitor, которая отображает область под передней и задней частью автомобиля. Среди других технологий стоит отметить первый в модельном ряду Lexus переключатель старт-стоп с функцией аутентификации по отпечатку пальца, который позволяет сохранить основные настройки автомобиля за каждым пользователем.

Новый Lexus LX получил два турбированных двигателя – новый бензиновый V6 объемом 3,5 л (максимальная мощность составляет 400 л.с., максимальный крутящий момент – 650 Нм) и дизельный V6 объемом 3,3 л (максимальная мощность составляет 400 л.с., максимальный крутящий момент – 650 Нм). Оба силовых агрегата оснащены 10-ступенчатой коробкой передач.

Для более искушенных клиентов специалисты Lexus создали роскошную комплектацию VIP с четырьмя отдельными сиденьями и наивысшим уровнем комфорта.

Добавим также, что с момента своего запуска в 1996 году Lexus LX был продан в количестве более 500 тыс. единиц на более чем 50 рынках по всему миру. Из них свыше 51 тысяч были нашли покупателей в России.

Фото: Lexus