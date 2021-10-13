Представлен интерьер внедорожника EXEED VX для России

Премиальная марка EXEED представила интерьер флагманского внедорожника VX, который до конца 2021 года появится на российском рынке.
Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», полноразмерный внедорожник VX будет представлен в России исключительно в семиместной версии с двумя вариантами цветов салона: королевский белый и благородный черный. Сиденья от американского производителя Lear с множеством регулировок, обогревом, вентиляцией и подголовниками авиационного типа обшиты высококачественной кожей с ромбовидной прострочкой. Объем багажника внедорожника VX равен 520 литрам, а при сложенных сидениях третьего ряда – более 2500 литров.
Сдвоенные ЖК-экраны диагональю по 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей представляют собой комбинацию панели приборов и центрального дисплея системы мультимедиа. Цифровая приборная панель позволяет выбрать одну из трех тем: sport, comfort и style. На экране имеются цифровой спидометр и тахометр, а также отображаются данные о давлении в шинах, расходе топлива, внешней температуры воздуха и использовании многочисленных программ-ассистентов водителя и программ-контроллеров безопасности. Проекционный дисплей на ветровом стекле отображает данные о скорости автомобиля и дорожных знаках, которые определяются системой распознавания дорожных знаков.
Многофункциональное трехспицевое рулевое колесо D-типа с обогревом позволяет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от управления. Дополнительного комфорта в управлении добавит возможность использования подрулевых переключателей передач («лепестков»).
Светодиодная контурная подсветка салона EXEED VX доступна для выбора в 64 вариантах, что позволит создать атмосферу на любой вкус. Панорамная крыша общей площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла.
Информация о силовых агрегатах, оснащении и ценовой политике внедорожника VX будет представлена позже. Напомним, ранее компания презентовала экстерьер новинки. Так, внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.
Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.
Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 2322 автомобиля. Помимо флагманского EXEED VX до конца 2021 года в нашей стране появится компактный кроссовер LX.
На сегодняшний день партнерская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED New Edge, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания. В текущем году дилерская сеть бренда EXEED продолжит расти и достигнет 60 специализированных центров по продаже и обслуживанию. Особый акцент будет сделан на увеличении регионального присутствия. До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. В 2022 году запланировано открыть дилерские центры в таких городах, как Калуга, Ярославль, Смоленск, Омск, Барнаул и др.
Полный список дилеров бренда (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».
Фото: EXEED