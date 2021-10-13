Представлен интерьер внедорожника EXEED VX для России

Премиальная марка EXEED представила интерьер флагманского внедорожника VX, который до конца 2021 года появится на российском рынке.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», полноразмерный внедорожник VX будет представлен в России исключительно в семиместной версии с двумя вариантами цветов салона: королевский белый и благородный черный. Сиденья от американского производителя Lear с множеством регулировок, обогревом, вентиляцией и подголовниками авиационного типа обшиты высококачественной кожей с ромбовидной прострочкой. Объем багажника внедорожника VX равен 520 литрам, а при сложенных сидениях третьего ряда – более 2500 литров.

Сдвоенные ЖК-экраны диагональю по 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей представляют собой комбинацию панели приборов и центрального дисплея системы мультимедиа. Цифровая приборная панель позволяет выбрать одну из трех тем: sport, comfort и style. На экране имеются цифровой спидометр и тахометр, а также отображаются данные о давлении в шинах, расходе топлива, внешней температуры воздуха и использовании многочисленных программ-ассистентов водителя и программ-контроллеров безопасности. Проекционный дисплей на ветровом стекле отображает данные о скорости автомобиля и дорожных знаках, которые определяются системой распознавания дорожных знаков.

Многофункциональное трехспицевое рулевое колесо D-типа с обогревом позволяет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от управления. Дополнительного комфорта в управлении добавит возможность использования подрулевых переключателей передач («лепестков»).

Светодиодная контурная подсветка салона EXEED VX доступна для выбора в 64 вариантах, что позволит создать атмосферу на любой вкус. Панорамная крыша общей площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла.