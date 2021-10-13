Мировой авторынок в сентябре сократился на 20%

Мировой авторынок в сентябре снизился на 20,3% до 6 млн 229 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 60 млн 573 тыс. единиц (+12,1%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 077 тыс. машин, на 16,5% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме. В Америке было реализовано 1 млн 002 тыс. автомобилей – на 25,1% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре снизились на 24,2% до 1 млн 046 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 306,7 тыс. единиц (-20,9%). В Южной Америке местные дилеры продали 171,6 тыс. автомобилей, что на 26,1% меньше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (314,1 тыс. шт., -32,2%), Канаду (142,1 тыс. шт., -19,9%) и Корею (111,1 тыс. шт., -30,5%).

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