Электрокары и гибриды в РФ: все, что вы хотели о них узнать

Свой новый отчет «Электрокары и гибриды в РФ» эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили представить более широко, чем обычно – с учетом растущего интереса к «зеленым технологиям» и в связи с заявлением ЕС о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания. Поэтому 20 октября наши эксперты ждут всех, кому интересна данная тема, на онлайн-конференцию «Autostat Analityc Break».

Предупреждаем сразу: это будет не реклама нового продукта, а скорее, большой откровенный разговор о ситуации с «электричками» в мире и в стране; о том, как специалисты видят развитие ситуации в России через 5 лет и дальше; о том, как первопроходцы осваивают и тестируют сегодня новую электротехнику – в условиях российской зимы (в морозы), при полном отсутствии инфраструктуры и пока лишь с обещаниями финансовой поддержки государства.

Приглашенные спикеры от Аналитического центра при Правительстве РФ – Григорий Микрюков и Никита Елизаров – расскажут о шагах, которые руководство страны уже заявило или планирует совершить, выполняя свой План в поддержку экологически чистого транспорта (да, это налоговые льготы, бесплатные парковки, строительство инфраструктуры, льготы при покупке таких автомобилей и ряд других). Когда, чего и сколько – мы узнаем «из первых рук».

Дмитрий Баранов (управляющий директор бренда Porsche ГК «АВТОDОМ») расскажет о том, как дилеры, работающие сегодня с «электричками», понимая трудности клиентов, не просто продают такие автомобили, но и помогают покупателям выстраивать в Москве и Санкт-Петербурге сети по обслуживанию и зарядке.

Антон Серков (руководитель проекта Drom.ru) презентует на встрече новый классифайд, позволяющий видеть ситуацию с электромобилями в регионах. И это тоже крутая и интересная тема. Мы же с вами помним, что огромная часть эксплуатируемых сегодня «электричек» попала к нам уже не новыми, т.к. они были ввезены в страну через Дальний Восток (из Японии). Что везут сегодня в Россию, в каком возрасте и состоянии, как перемещаются по стране эти товарные «потоки»?

На десерт участникам конференции приготовлено особенно вкусное «блюдо» – личный опыт (эксплуатация, ремонт, обслуживание, подсчет экономии и затрат) активного владельца электромобиля Александра Шаврина. Житель города Пермь (это вам не теплый Краснодарский край, здесь электрокары проходят жесткий зимний тест-драйв!), Александр, владеющий Tesla, в ходе эксплуатации машины на электротяге и сам опытным путем – через шишки и тернии – совершает постоянные открытия в своем ТС, и щедро делится ими с товарищами по сегменту.

Когда-то этот клуб электроводов состоял всего из 4 «пионеров», сегодня он расширился до 150 энтузиастов. И это в Перми уже – сила. Сегодня эти электроводы обмениваются лайфхаками, тестируют новые модели и даже сами инициируют установку в своем городе новых зарядных станций. Например, сейчас Александр тестирует новое приложение, которое само просчитывает стоимость затрат и на любом отрезке пути выдает ему, сколько денежных средств он тратит как владелец с каждым километром пробега на электротяге. При этом «тратит» – получается не то слово... Скорее, экономит, потому что говорить «тратит» язык не поворачивается – когда ты видишь на дисплее, что, проехав 1,9 км пути, ты фактически использовал на эту дорогу всего... 2 рубля.

Но Александр знает и все «минусы» такого владения. Хотите познакомиться с таким экспериментатором? Тогда вам сюда, к нам на встречу! То, с чем многие будут знакомиться в будущем, когда многих из нас, возможно, пересадят на электрокары, у Шаврина уже позади.

20 октября в 12.00 (московское время) – Wellcome к нам на Autostat Analityc Break!

Зарегистрироваться для участия можно здесь.