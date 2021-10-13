АВТОВАЗ приостановил выпуск автомобилей с LADA EnjoY Pro

АВТОВАЗ до конца нынешнего года не будет выпускать комплектации автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro. До недавнего времени была вероятность появления EnjoY Pro на LADA XRAY в серии Club в декабре. Однако теперь уже известно, что и в производственном плане АВТОВАЗа на этот месяц не предусмотрен выпуск такой комплектации, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Последние же автомобили #LADA XRAY в серии Club с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro были выпущены еще в июле нынешнего года. О причинах прекращения выпуска автомобилей с LADA EnjoY Pro не сообщается, однако, судя по всему, это связано с дефицитом электронных компонентов. Напомним, кроме семейства XRAY мультимедийная система EnjoY Pro предлагалась для моделей Vesta и Granta, а также планировалась к установке на Largus.

Между тем, в сентябре АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA Vesta с упрощенной мультимедийной системой EnjoY. Она доступна опционально в автомобилях флагманского семейства LADA (кроме модели Vesta Sport), начиная с комплектации «Комфорт» в рамках пакета Winter EnjoY по цене от 897,9 тыс. рублей.

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества представленной ранее старшей модели интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro: к примеру, поддержку проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом архитектуры салона Vesta и возможностью тонких настроек, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а также возможность дистанционного управления на руле. Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора.

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Фото: АВТОВАЗ