Пятидверная LADA Niva Legend до конца года может покинуть конвейер

АВТОВАЗ может снять с производства пятидверную модификацию LADA Niva Legend. Выпуск такой модели прекратится в ноябре, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» со ссылкой на декабрьский план предприятия. Последние экземпляры пятидверной «Нивы» могут сходить с конвейера и в начале декабря, но только в том случае, если завод не успеет использовать изготовленные ранее кузова. Таким образом, с декабря в линейке АВТОВАЗа останутся только две модели Niva: трехдверная LADA Niva Legend и Niva Travel.

Напомним, в нынешнем году АВТОВАЗ несколько раз останавливал сборку длиннобазной «Нивы», а в сентябре было сокращено производство как пяти-, и так и трехдверной версий. Причина – в дефиците электронных компонентов, а также в госзаказе на 1500 автомобилей LADA Niva Travel, из-за которого АВТОВАЗу пришлось по крайней мере на две недели полностью переключить линию LADA Niva на сборку таких внедорожников.

В настоящее время пятидверная LADA Niva Legend предлагается по цене от 727,9 тыс. рублей – на 78 тысяч рублей дороже трехдверной версии внедорожника. Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

О грядущей отставке «длинной» Niva Legend сообщалось еще в начале года. Модель схожа по потребительским свойствам с другой «пятидверкой» АВТОВАЗа – Niva Travel. Кроме этого, спрос на такую версию внедорожника уступает спросу на трехдверную модель. Выпуск последней продолжится: она покинет конвейер только с появлением Niva нового поколения, которое запланировано на 2024 год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продается под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

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Фото: АВТОВАЗ