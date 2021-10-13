Японские 7-летние кроссоверы дорожают медленнее корейских и европейских аналогов

Кроссоверы японских марок в возрасте 7 лет растут в цене медленнее, чем аналогичные модели корейских и европейских марок. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в процессе подготовки ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, 7-летняя Mazda CX-5 с января по сентябрь нынешнего года в среднем подорожала на 6%. А вот средняя цена* Toyota RAV4 того же возраста за это время выросла на 7%. Другие популярные японские кроссоверы – Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai – с начала года стали дороже на 9%.

Эксперты агентства обращают внимание, что корейские аналоги за этот же период подорожали сильнее. К примеру, 7-летний Kia Sportage прибавил в среднем 10%, а такой же Hyundai ix35 – 11%. При этом «европейцы» выросли в цене еще больше: Renault Duster – на 12%, Volkswagen Tiguan – на 14%.

Более подробная информация о ценах на кроссоверы (и другие автомобили) с пробегом содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ