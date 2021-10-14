Эксперты рассказали, сколько автомобилей недосчитается российский авторынок в 2021 году

В условиях обострившегося дефицита на российском авторынке разрыв между спросом и предложением с каждым месяцем только увеличивается. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, сколько непроданных машин недосчитаются дилеры по итогам 2021 года, и когда будет реализован отложенный спрос, сформировавшийся за время дефицита на авторынке.

«Не секрет, что отрицательная динамика на российском авторынке в первую очередь обусловлена отсутствием машин у производителей и, следовательно, в дилерских салонах. Покупательский спрос есть – нет достаточного количества предложений. Не думаю, что до конца года мы увидим улучшение ситуации при таких условиях в мировой экономике. Автозаводы в Европе и Азии уже объявили о вынужденных каникулах, что не прибавляет прогнозам оптимизма. Опираясь на низкую базу прошлого года, пока мы видим общий плюс по году 5-7%, но в ноябре прогноз, возможно, потребует корректировки», – заявил президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев.

Как говорит директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников, уже ясно, что дефицит будет сохраняться до конца года и далее. Это значит, что даже при оптимистичном варианте развития событий рынок новых автомобилей в 2021 году превзойдет прошлогодний результат не более чем на 5%, а при ухудшении ситуации с доступностью – может уйти в минус по итогам года.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова предполагает, что по итогам 2021 года будет продано порядка 1 млн 740 тыс. автомобилей, а при условии отсутствия дефицита эта цифра была бы на 15% больше. Очевидно, рыночная динамика может вернуться к росту при наличии автомобилей согласно текущему спросу.

По прогнозам генерального директора ГК АВТОDOM Андрея Ольховского, сокращение разрыва между спросом и предложением будет в начале 2023 года или в самом конце 2022-го. На сегодняшний день отложенный спрос не может реализоваться в полном объеме, потому что поставки автомобилей не отражают даже текущее контрактование. «Мы стараемся этот спрос перенести на следующий год, но объективности ради надо подчеркнуть, что у нас нет гарантий, что мы сможем его удовлетворить», – отметил он.

«На данный момент, как и до конца года в целом, динамика автомобильного рынка однозначно зависит от наличия автомобилей у дилеров. Мы видим высокий спрос среди покупателей, он опережает предложение, потому что к дилерам от месяца к месяцу поступает разный объем автомобилей, всё достаточно быстро продается. Сейчас средний срок ожидания заказанного автомобиля вырос на 1–1,5 месяца, если говорить о массовом сегменте, в премиальном ситуация чуть хуже – срок ожидания увеличен на 1,5–2 месяца, безусловно, в зависимости от бренда и модели. Как следствие, это отражается на общей статистике по итогу месяца и года», – резюмирует директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский.

О том, как дефицит на российском авторынке сказывается на стоимости автомобилей, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».