АВТОВАЗ вновь приостановил выпуск ряда моделей

АВТОВАЗ в связи с отсутствием электронных компонентов приостановил с 13 по 15 октября включительно работу производственной линий B0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Sandero и Logan. Кроме того, 15 октября будет приостановлен конвейер по сборке автомобилей LADA Granta. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава заводского профсоюза Сергей Зайцев. Напомним, текущая рабочая неделя началась на АВТОВАЗе с запуска всех трех производственных линий. При этом штатный режим работы до конца нынешней недели удалось сохранить лишь для производственной линии LADA Niva.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ