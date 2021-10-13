КАМАЗ представил газовую модификацию своего флагманского тягача

КАМАЗ в рамках прошедшего недавно Петербургского международного газового форума представил магистральный тягач поколения К5 – КАМАЗ-54901, работающий на сжиженном природном газе (СПГ) и имеющий запас хода 1400 км, а также новейший газовый двигатель Р6. Рабочий объем данного двигателя – 11,6 л, мощность – 450 л.с. Таким образом, технические параметры газовой техники «КАМАЗ» достигли уровня дизельной, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Если всего несколько лет назад 12-литровый двигатель КАМАЗ выдавал мощность только 240 л.с, то сегодня наш новый газовый двигатель Р6 при том же рабочем объеме имеет мощность 450 л.с. Применение же СПГ обеспечивает газомоторному тягачу пробег на одной заправке, сопоставимый с дизельным аналогом», – рассказал директор по газомоторной технике КАМАЗа Евгений Пронин. Он также подчеркнул, что в России грузы перемещаются на огромные расстояния и снижение затрат на магистральных перевозках является важнейшей задачей. Применение газомоторного топлива в этой сфере дает максимальную экономию. Поэтому КАМАЗ освоил производство целой гаммы тягачей, работающих как на компримированном, так и сжиженном природном газе. В связи с ростом количества заправок на основных трассах эти автомобили начали пользоваться огромным спросом.

Стоит отметить, что сегодня КАМАЗ может производить 8 тыс. автомобилей и 2 тыс. автобусов в год в газомоторном исполнении. Высокая производительность достигнута за счет того, что газовые двигатели, автомобили и автобусы изготавливаются в едином технологическом потоке с дизельной техникой и только монтаж газобаллонного оборудования производится в отдельном корпусе.

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Фото: КАМАЗ