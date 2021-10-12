Экспорт легковых автомобилей в январе - августе вырос на 45%

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев 2021 года вырос на 44,5% и составил 58,5 тыс. единиц на общую сумму 931,8 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в августе на внешние рынки было отправлено 5,7 тыс. автомобилей (-34,3% к июлю) на 94,7 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - августе увеличился на 13,2% и составил 8,2 тыс. машин на 217,3 млн долларов. В августе за рубеж было поставлено порядка 1 тыс. грузовиков (-13,6% к июлю) на 31 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ начал в Узбекистане серийную сборку автомобилей LADA совместно с местным партнером компанией Roodell. Как отмечается, местная сборка сделает автомобили LADA более доступными для потребителей, а также расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

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Фото: «АВТОСТАТ»