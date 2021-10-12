Импорт легковых автомобилей в январе - августе вырос на 80% | АВТОСТАТ

Импорт легковых автомобилей в январе - августе вырос на 80%

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Импорт легковых автомобилей в январе - августе вырос на 80%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2021 года вырос на 80,1% до 234,3 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 423,5 млн долларов. При этом в августе было импортировано 31,4 тыс. машин (+15,7% к июлю) на 670,9 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - августе увеличился на 72,7% до 21,4 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 444,8 млн долларов. Из них 2,8 тыс. грузовиков (-6,9% к июлю) на 159,3 млн долларов были поставлены в нашу страну в августе.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилигрузовые автомобилиимпорт

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