«Соллерс Форд» представил рыбную автолавку и автокафе на базе Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» расширила гамму предложений по автомобилям для мобильной торговли: список автолавок пополнят автокафе и рыбная автолавка на базе Ford Transit.

Как сообщает пресс-служба производителя, автомобиль «Рыбная автолавка» выполнен на базе Ford Transit в сочетании с изотермическим прицепом и оснащен всем необходимым для удобной транспортировки, хранения и продажи рыбной продукции в мобильных условиях. В автомобиле размещено холодильное оборудование: холодильный стол, холодильная витрина для демонстрации товара с подсветкой, вертикальный холодильный отсек с тремя дверьми. Охлаждение происходит как при движении, так и на стоянке. Для удобства соблюдения гигиенических норм предусмотрена тумба-умывальник с автоматической системой подачи воды, водонагреватель, туалетный отсек. Установлена система кондиционирования и отопления, система принудительной вентиляции отсека с генератором, система пожаротушения. Прицеп с изотермическим фургоном, полной массой до 3500 кг, предназначен для транспортировки товара с соблюдением температурных условий от 0°C до -5 °C.

Автокафе – специальная версия, которая представляет собой мобильную кофейню с возможностью продажи кофе и дополнительного питания. В комплектацию автомобиля входят стандартные и холодильные витрины, полки, шкафы, мойка с автономной системой подачи воды, а снаружи автомобиля расположен откидной столик-прилавок и защитный мобильный «козырек». По желанию заказчика перечень оборудования может быть изменен.

Напомним, на сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Ford реализовали 2003 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 23% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 14011 машин, что на 59% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объем реализации Ford Transit за январь-сентябрь 2021-го сравнялся с показателем продаж за 2020 год в целом. Стоит отметить, что в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

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Фото: «Соллерс Форд»