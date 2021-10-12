АВТОВАЗ готовится к выпуску новых Renault Logan и Sandero

АВТОВАЗ готовится к серийному производству автомобилей Renault Logan и Sandero третьего поколения. В настоящее время на предприятии выпускают пилотные прототипы моделей. Причем сварка и окрас кузовов происходит непосредственно на заводе, а досборку проводят в инжиниринговом центре АВТОВАЗа. По данным паблика Avtograd News, внешность российских версий будет отличаться от аналогичных моделей Dacia для Европы. Начало серийного производства новых Renault Logan и Sandero намечено на июнь 2022 года, однако пока эти сроки следует считать ориентировочными.

Напомним, новые Dacia Logan / Sandero, в основе конструкции которых лежит платформа CMF-B, были представлены в сентябре 2020 года. В Европе их оснащают линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D – объемом 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л.с. Гамма двигателей новых Logan и Sandero в спецификации для российского рынка не будет пересекаться с европейскими вариантами и, как ожидается, будет представлена прежними 1,6-литровыми агрегатами, развивающими 82, 102 и 113 л.с. Двигатели могут работать с 5-ступенчатой «механикой», четырехдиапазонным «автоматом» или вариатором. При этом не исключено, что у новых Logan и Sandero появится модификация с 1,33-литровым турбомотором, который устанавливают на купе-кроссовер Arkana и Duster второго поколения.

По итогам девяти месяцев 2021 года седан Renault Logan был продан в количестве 22526 экземпляров, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация хэтчбека Sandero за тот же период снизилась на 5% и составила 17540 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продаже в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Avtograd News