Haval рассказал о планах в России

Компания Haval по итогам 2021 года планирует реализовать на российском рынке в два раза больше автомобилей, чем в прошлом (17258 машин). А в следующем – удвоить результаты 2021 года. Об этом заявил исполнительный директор Haval в России Жером Сего.

Таким образом, завод Haval в Тульской области практически выйдет на запланированную производственную мощность в 80 тыс. автомобилей в год, пишет «Российская газета». Этому поможет не только увеличение объемов выпуска текущих моделей, но и выход новинок, которые должны подстегнуть спрос еще больше. Названия новых моделей не раскрываются, но по неофициальным данным, это будут среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9, а также новый внедорожник Dargo, известный в Китае как Big Dog. В следующем году Haval планирует открыть завод по производству двигателей, которыми будут оснащаться 90% автомобилей марки в России.

Кроме того, завод Haval в Тульской области намерен расширять географию экспорта. На сегодняшний день автомобили российского производства поставляются в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. В целом на экспорт приходится пока 5% от общего объема выпуска предприятия.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Haval реализовали 3513 автомобиля, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это лучший результат продаж с момента выхода Haval на российский рынок. Как отмечается, это стало возможным, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети. По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 25053 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,2 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей Haval у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Haval