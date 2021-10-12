АВТОВАЗ планирует вновь повысить цены с 18 октября

АВТОВАЗ планирует увеличить цены на автомобили LADA с 18 октября 2021 года. Прибавка в стоимости составит от 6600 до 17600 рублей, в зависимости от модели. Например, семейство LADA Vesta станет дороже на 9600 рублей. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на новый прайс-лист, который получили дилерские центры LADA.

В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили. Пресс-служба АВТОВАЗа традиционно не называет причин повышения цен. Стоит отметить, что это будет уже шестое массовое повышение рекомендованной розничной цены (РРЦ) на LADA с начала года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ