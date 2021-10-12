Электромобиль Volkswagen ID.3 стал хитом продаж в Европе

Полностью электрический автомобиль Volkswagen ID.3 в первый год присутствия на европейском рынке позволил марке занять лидирующие позиции по продажам новых автомобилей во многих странах. С начала продаж модели было получено более 144 тыс. заказов, при этом около 50% из них приходится на новых клиентов, которые ранее не водили Volkswagen и не являлись обладателями автомобилей этой марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отметил член правления Volkswagen, ответственный за продажи, Клаус Целльмер, модель ID.3 стала настоящим хитом и привлекла в Volkswagen новые группы покупателей.

Для сравнения, у других моделей Volkswagen средняя доля новых покупателей составляет около 36%. В первой половине 2021 года высокий спрос на Volkswagen ID.3 и другие модели семейства ID. позволил марке Volkswagen вырваться в лидеры европейского рынка электромобилей. В августе эта модель стала самым популярным электромобилем на многих рынках, включая Германию, Великобританию, Ирландию, Австрию и Швейцарию. Анализ регистрации новых автомобилей показал, что в августе Volkswagen ID.3 занял первое место в Западной Европе. Для соответствия высокому спросу около 1200 электромобилей ежедневно сходят с конвейеров в Цвиккау и Дрездене, причем обе производственные линии завода в Цвиккау работают в три смены. Кроме того, в городе Антинг стартовало производство для рынка Китая: автомобиль появится на китайском рынке осенью этого года.

Недавно компания Volkswagen провела опрос среди владельцев ID.3 из Германии, чтобы узнать причины покупки и особенности эксплуатации автомобилей. Среди основных причин для покупки или долгосрочной аренды Volkswagen ID.3 были названы экологические показатели (60% опрошенных) и инновационные технологии (51% опрошенных). Еще одним важным критерием для покупателей стала персональная поддержка со стороны дилеров и сервисной сети Volkswagen.

Почти для 80% клиентов из Германии Volkswagen ID.3 – наиболее часто используемый автомобиль в их семье. Большинство пользователей уже заряжают автомобиль дома с нулевым балансом выбросов углерода. Около 70% из них используют только экологически чистую электроэнергию от собственных фотоэлектрических систем или своих поставщиков электроэнергии – при этом все чаще применяется новое решение Volkswagen Naturstrom Connect для экологически чистых видов транспорта.

Напомним, новая стратегия развития марки Volkswagen, получившая название Accelerate, направлена на ускорение темпов расширения электрического модельного ряда. Цель – полная электрификация парка новых автомобилей. К 2030 году не менее 70% всех продаж Volkswagen в Европе будут приходиться на электромобили – их количество превысит один миллион. Доля электромобилей в объеме продаж в Северной Америке и Китае должна составить не менее 50%. Кроме того, Volkswagen намеревается ежегодно выводить на рынок как минимум один новый электромобиль.

А какие электромобили и модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen