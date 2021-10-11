КАМАЗ в сентябре увеличил производство на 11%

КАМАЗ в сентябре увеличил производство на 10,6%, выпустив 4067 машинокомплектов. По итогам девяти месяцев 2021 года с конвейера предприятия сошло 30979 грузовых автомобилей, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Стоит отметить, что в отчетный период КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей. Предприятие уже начало контрактовать грузовики на следующий год и на сегодняшний день обеспечено заказами до середины 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ