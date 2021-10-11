До 1 декабря есть время прояснить ситуацию с транспортным налогом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России сегодня насчитывается около 59 млн транспортных средств. Это значит, что огромной армии автовладельцев (включая владельцев моторных лодок и квадрокоптеров весом более 30 килограммов, которые в данную статистику, естественно, не вошли) до 1 декабря предстоит в очередной раз уплатить причитающийся им транспортный налог.

Напомним, что сумма этого налога у каждого владельца и в каждом регионе своя - она зависит от мощности двигателя, от регионального коэффициента, от цены вашего автомобиля (для дорогих автомобилей предусмотрен еще и коэффициент в виде «налога на роскошь», актуальный перечень таких автомобилей можно посмотреть у нас на сайте вместе со свежими новостями по данной теме). И хотя депутаты Думы давно обсуждали, не отменить ли транспортный налог для физических лиц вовсе, последним предложением было заменить его топливным сбором. Но пока в 2021 году обязанность оплачивать транспортный налог по привычной схеме и правилам остается в силе.

В этом году налоговая служба начала рассылать напоминания об уплатах уже за 2 месяца до наступления срока. Вероятно, для того, чтобы льготные категории населения, которые могут претендовать на уменьшение налога или на полную его отмену, успели заявить о своих правах на льготы и отправить свои заявления, получив перерасчет. Оплатить транспортный налог можно в кассе банка, в терминале, в онлайн-банке, на Госуслугах или на сайте ФНС. Полной суммой или частями - для ведомства это не имеет значения. Главное - сделать это своевременно, чтобы потом не приходилось тратить время и доказывать, сколько банковских дней или часов могли идти ваши деньги до адресата.

Напомним, что региональные власти сегодня имеют право сами предоставлять льготы каким-то категориям своих жителей по уплате транспортного налога; они также могут изменять сроки и порядок уплаты налога для юрлиц; могут изменять ставки налога в большую и меньшую сторону. Так, некоторые регионы уже ввели льготы для владельцев газовых и электрических автомобилей, однако гибридные машины при этом под указанную льготу не попали.

В зависимости от региона ставки налога в расчете на 1 лошадиную силу двигателя могут довольно сильно отличаться. Например, имея автомобиль с двигателем до 100 л.с. в Москве ваша ставка будет всего 12 рублей за 1 л.с., а, допустим, в Башкирии или Воронежской области - 25 рублей. При силовом агрегате мощностью более 250 л.с., за каждую из них в Московской области вы заплатите 150 рублей, а на Чукотке - всего 30 рублей.

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Фото: Автостат