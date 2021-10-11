Представлен автодом на базе «Садко Next»

Нижегородская компания «Форвард» выпустила автодом на базе шасси «Садко Next». Базовая стоимость новинки составляет от 5,5 млн рублей, при этом комплектация автодома оборудованием, отделка, компоновка и меблировка могут быть изменены в зависимости от пожеланий заказчика.

Как сообщает пресс-служба «Форвард», автомобиль имеет сдвоенную водительскую кабину, образующую монокузов с композитным фургоном. Вход в салон возможен как через распашные двери в заднем свесе, так и через водительскую кабину.

Фургон утеплен, оснащен светодиодным освещением, электрической сетью на 220V, автономными системами водоснабжения и вентиляции, освещения, а также бензиновым генератором. Для круглогодичного использования автодома предусмотрены кондиционер и независимый отопитель, а также металлическая малогабаритная дровяная печь, монтированная на специально организованной для нее площадке, обшитой металлом. Печной дымоход выведен через крышу автомобиля.

Интерьер внедорожника включает в себя основной отсек и санузел, который, в свою очередь, разделен на душевую и биотуалет с мойкой и может обслуживаться снаружи фургона.

В основном отсеке установлены раскладные рундуки для ночевки, стол для приема пищи, холодильник, полки и потолочные ящики для хранения личных вещей. Вещи также можно перевозить в специальных нишах над пассажирскими сидениями водительской кабины, а для более габаритного груза на крыше автомобиля предусмотрен багажник.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках Международной выставки Comtrans 2021 Горькоуский автозавод представил внедорожник «Садко Next» с автоматической коробкой передач.

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Фото: «Форвард»