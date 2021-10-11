Как подорожали популярные 5-летние автомобили в 2021 году?

Популярные автомобили с пробегом в возрасте 5 лет с начала года подорожали в среднем на 9 – 11%. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки справочника AUTOSTAT PRICE BOOK, рассмотрев динамику цен 4-х наиболее покупаемых 5-летних автомобилей: Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo.

Самой доступной моделью среди них по-прежнему остается седан «Веста», средняя цена* которого еще находится ниже отметки в 600 тысяч рублей. При этом за период с января по сентябрь LADA Vesta в возрасте 5 лет подорожала на 9%, что в денежном выражении соответствует наименьшей прибавке – 45 тысяч рублей.

Если в начале 2021 года 5-летние иномарки-бестселлеры стоили в среднем свыше 600 тысяч рублей, то в начале осени этот показатель преодолел 700-тысячный рубеж. Самым дорогим из них оказывается седан Volkswagen Polo, который стал дороже на 11% – так же, как и Hyundai Solaris. Но если в деньгах «кореец» прибавил 68 тысяч рублей, то «немец» – 75 тысяч.

Kia Rio за отчетный период подорожала, как и «Веста», на 9%. А в денежном выражении это составило 62 тысячи рублей. Но, с другой стороны, средняя цена 5-летней «Рио» пока выше, чем у аналогичного «Соляриса».

Во сколько обойдется содержание 5-летнего (и не только) автомобиля, можно рассчитать при помощи соответствующего Калькулятора.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ