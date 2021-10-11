Внедорожник Aurus Komendant может получить электрическую версию

Внедорожник Aurus Komendant, серийный выпуск которого должен начаться в 2022 году, может также получить электрическую, в том числе водородную, версию. Об этом сообщил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

Напомним, в конце мая был впервые представлен разработанный НАМИ представительский седан Aurus Senat на водороде, пишет агентство «ТАСС». Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что серийный образец электромобиля Aurus, в том числе оснащенного водородными топливными элементами, будет создан в 2024 году. У модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 км. В настоящее время Aurus Senat работает на гибридном двигателе.

Предполагается, что полноприводный внедорожник Komendant оснастят такой же гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата». Клиренс машины будет на уровне 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения – Auto, Sport, Comfort, Allroad.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск представительского седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ».

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