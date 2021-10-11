АВТОВАЗ возобновил работу в полную силу

АВТОВАЗ сегодня возобновил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях, однако в таком режиме предприятие будет работать недолго.

По данным паблика Avtograd news, линия B0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, уже с 13 по 15 октября будет находиться в простое. Производство автомобилей семейства LADA Granta вновь будет приостановлено на день позже – 15 октября. А вот линия LADA Niva будет работать всю текущую неделю, что связано, в частности, с выполнением госзаказа из 1500 внедорожников Niva Travel. Как отмечается, график работы производств может быть скорректирован при изменении ситуации с поставками комплектующих.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ