В сентябре 3-летние автомобили стоили на 11% больше, чем в январе

Автомобили с пробегом в возрасте 3-х лет в начале осени оказываются заметно дороже, чем в начале года. Как выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки справочника AUTOSTAT PRICE BOOK, за период с января по сентябрь их средняя цена* выросла на 11%.

При этом отдельные модели в этой возрастной категории подорожали больше, а какие-то – меньше. Так, 3-летний Kia Rio с начала нынешнего года стал дороже в среднем на 13%, в то время как седан LADA Granta того же возраста – только на 6%.

Популярный кроссовер Hyundai Creta на вторичном рынке тоже прибавил в цене – в сентябре эта модель в возрасте 3-х лет уже стоит на 9% дороже, чем в январе. Аналогичную прибавку получили универсал LADA Largus и седан Volkswagen Polo. А вот 3-летняя Toyota Camry за это время подорожала лишь на 3%.

По какой цене можно будет продать эти (и другие) автомобили? Об этом можно узнать в специальном исследовании агентства «АВТОСТАТ» – «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ