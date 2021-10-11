Представлена «ГАЗель NN» с газовым двигателем

Автомобиль «ГАЗель NN CNG» оснащен модернизированным газово-бензиновым двигателем EvoTech 3.0. Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя – EvoTech 2.7) позволило повысить мощность до 122 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе – 106,8 л.с.), а максимальный крутящий момент – до 250 Нм (220 Нм при движении на сжатом газе). На автомобиль устанавливаются газовые баллоны первого типа общим объемом от 26 куб.м (цельнометаллический фургон) до 42 куб.м (бортовые модификации). Запас хода автомобиля – до 750 км, в том числе 300 км – на газе.

Горьковский автозавод в рамках прошедшего в Санкт-Петербурге X Международного газового форума представил новые модели коммерческого транспорта, работающего на сжатом природном газе. Это легкий коммерческий автомобиль «ГАЗель NN CNG» и среднетоннажный грузовик «ГАЗон Next CNG 10 т», сообщает пресс-служба ГАЗа.

Автомобиль «ГАЗон Next CNG» полной массой 10 т изготовлен в виде шасси для установки специальных надстроек. Газовые баллоны расположены вертикально, непосредственно за кабиной автомобиля. Такое расположение баллонов оставляет максимум пространства для монтажа спецнадстроек. На базе этого шасси будут выпускаться машины с краново-манипуляторными установками, автогидроподъемники, самосвалы, автоцистерны, мусоровозы, комбинированные дорожные машины и другие варианты спецтехники. На автомобиль установлен газовый двигатель ЯМЗ-534 CNG (максимальная мощность – 170 л.с., максимальный крутящий момент – 600 Нм).

Сжатый газ – самое экономически эффективное из используемых в коммерческом транспорте видов топлива, его применение обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40-60% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом. Установка газобаллонного оборудования в заводских условиях при максимальном соответствии требованиям безопасности обеспечивает полноценную гарантию и продление срока службы двигателя в 1,5-2 раза. При этом уровень выбросов токсичных веществ в окружающую среду снижается в 10 раз.

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Фото: ГАЗ