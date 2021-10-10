За 9 месяцев в России продано 125 тысяч премиальных автомобилей. Рост на 23%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь – сентябрь 2021 года в нашей стране было реализовано 125,3 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 22,9% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Более половины от этого объема (55%) пришлось на продукцию двух немецких брендов – BMW и Mercedes-Benz. Так, по данным АЕБ, у BMW российские продажи в январе – сентябре составили 35,5 тыс. экземпляров, а у Mercedes-Benz – 33,8 тыс. штук. Третье место в премиальном сегменте авторынка РФ занимает японский Lexus (15,9 тыс. шт.).

Замыкают пятерку лидеров немецкий Audi (13,9 тыс. шт.) и шведский Volvo (6,9 тыс. шт.). У остальных представителей премиум-сегмента данный показатель составил менее 5 тыс. штук.

Также стоит отметить, что почти все премиальные марки (12 из 13) показывают рост на нашем рынке. Кто именно оказался «в минусе» и какую динамику демонстрируют премиум-бренды, можно узнать здесь.

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Фото: BMW