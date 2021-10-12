Авторынок Германии в сентябре продолжил падение

Авторынок Германии в сентябре сократился на 25,7% и составил 196972 машины. По итогам девяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 017 тыс. 561 единицу (-1,2%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от доковидного уровня – по сравнению с январем – сентябрем 2019 года нынешний показатель продаж оказался более чем на четверть хуже.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самым популярным брендом на немецком рынке стал Volkswagen, который в сентябре реализовал 31002 машины (-23,3%). На втором месте идет BMW, снизивший продажи на 18,7% до 16487 единиц. Третью строчку занимает Mercedes-Benz, чей результат составил 13734 автомобиля (-49,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Opel (13222 шт., -1,2%) и Hyundai (10359 шт., -11,8%).

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