В России стартовали продажи Kia К5 в обновленных комплектациях

Российские дилеры Kia начали продажи седана бизнес-класса Kia K5 в спецификациях 2022-го модельного года. Стоимость модели в обновленных комплектациях составляет от 1 млн 774 тыс. 900 рублей до 2 млн 529 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Бизнес-седан K5 2022-го модельного года стал очередной моделью Kia, получившей новый логотип бренда. Также стоит отметить оснащение модели мультимедийными системами увеличенной диагонали. Теперь в комплектации Classic в версии с двигателем 2.0 MPI Kia K5 оборудован мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay. Обладая подпиской Яндекс.Плюс , владелец имеет возможность использовать через Apple CarPlay и Android Auto основные сервисы Яндекс: Карты, Навигатор, Музыка. Устанавливаются модуль беспроводной связи Bluetooth и камера заднего вида. Изображение с камеры выводится на дисплей мультимедийной системы и имеет динамические направляющие линии маневра. Для водителя и переднего пассажира предусмотрена двухзонная система климат‑контроля, а рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии получили кожаную отделку.

Теперь уже начиная с комплектации Comfort для версии с двигателем 2.0 MPI доступен электрообогрев лобового стекла, при этом само стекло выполняется по гидрофобной (водоотталкивающей) технологии. Для пассажиров второго ряда на автомобилях 2022-го модельного года предусмотрены отдельные воздуховоды системы отопления и вентиляции, а также два разъема USB для подзарядки мобильных устройств. Бизнес-седан в этой комплектации отличается и внешне – теперь устанавливаются колеса с легкосплавными 17-дюймовыми дисками и с шинами Continental 215/55 R17.

В комплектацию Style (с двигателями как 2,0 л, так и 2,5 л) добавлен подогрев задних сидений. Начиная с этой комплектации Kia K5 предлагается со штатными телематическими сервисами Kia Connect. Именно на этой модели впервые в России установлен комплекс телематики с доступом к навигационным сервисам.

Что касается топовой комплектации Prestige, теперь в Kia K5 устанавливается навигационная система с цветным дисплеем 10.25", с поддержкой Android Auto и Apple Carplay, а также аудиосистема премиум-класса Bose с 12 динамиками. Сиденье водителя получило функцию памяти настроек, а переднего пассажира – электропривод регулировок и поясничного подпора. Для задних дверей предусмотрена электронная система блокировки замков от случайного открывания детьми изнутри салона (child-lock).

Впервые на российском рынке представлен автомобиль Kia, оснащенный комплексом Kia Connect, который включает геолокационные сервисы. Приложение позволяет отправить точку назначения из смартфона в автомобиль, построить маршрут, а также привязать календарь в смартфоне к аккаунту Kia Connect. Пользователю доступны также информация о трафике и пробках в режиме реального времени, данные о погоде, парковках и камерах на маршруте, поиск ближайшего сервиса или АЗС.

Помимо этого, пользователь сможет дистанционно управлять различными функциями автомобиля (запуск двигателя, климат-контроля, открытие дверей, активация аварийного сигнала, включение подогревов и другие), получать уведомления о срабатывании штатной сигнализации, незакрытых дверях, а также контролировать статус и статистику автомобиля (уровень топлива, информация о неисправностях и прочее).

Также клиентам теперь предлагается новый вариант отделки салона в комплектациях со спортивным дизайн-пакетом GT Line (комплектации GT Line и GT Line+). Без доплаты они могут заказать автомобиль с красной комбинированной кожаной отделкой интерьера. Эти версии получили обозначения GT Line Red и GT Line+ Red.

Напомним, продажи седана бизнес-класса Kia K5 стартовали на российском рынке в августе прошлого года. На сегодняшний день в модельной линейке бренда модель стабильно занимает второе место по объемам продаж. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года в нашей стране было реализовано 24150 автомобилей. В результате Kia К5 стал новым лидером в сегменте седанов бизнес-класса, обогнав Toyota Camry.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Kia