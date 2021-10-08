Автомобили подорожали сильнее, чем помидоры?

Помидоры в России в сентябре 2021 года подорожали на 24,9% по сравнению с августом, огурцы – на 17,3%, яйца – на 5,7%. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Объясняется это сезонностью (период выращивания овощей в открытом грунте прошел, а тепличное в затратах на производство всегда дороже), ростом цен на топливо и нарушением привычных поставок (из-за эпидемии коронавируса).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как же на фоне резко подорожавших помидоров выглядит рост цен на автомобили, где сезонность «урожая» оказывает меньше влияния, чем на овощи. Однако в настоящем есть много других факторов, один из которых – нехватка машин у дилеров. Отсюда возможность накручивать «допы» и продавать автомобили буквально с «колес» при пустых «прилавках» с добавочной ценой.

Напомним, в июне средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила более 1,8 млн рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн рублей, а в августе выросла еще на 200 тысяч. В целом же за период с января по август средневзвешенная цена нового легкового автомобиля, по данным агентства «АВТОСТАТ», выросла на 21% до 2 млн 140 тысяч рублей.

Если сравнивать с другими товарами, то сахар за этот период вырос значительно сильнее: за год – на 53,5%. Это уже по данным Минэкономразвития. Любопытно, что произошло это – не только из-за подорожавшего топлива, но и на фоне опасений по поводу сокращения производства в Бразилии.

Цены на молочную продукцию выросли на 1,5% за месяц и на 15,2% за год (то есть меньше, чем автомобили). Здесь, как объясняет ведомство, свое влияние оказывали ограниченное производство, низкий уровень запасов и стабильный внутренний спрос в Европе. Пшеница с начала года выросла, оказывается, на 41%. Что касается продовольственных товаров в целом, то ведомство полагает, что в среднем цены в этой категории за год увеличатся не более чем на 7%.

А вот с непродовольственными товарами ситуация «разнонаправленная», по некоторым категориям – хуже, чем с помидорами. Некоторые эксперты считают, что больше всего к концу года подорожают стройматериалы: они уже значительно выросли в цене, а по итогам года прогнозируется рост их стоимости аж на 25%. Однако нам кажется, что и растущую цену на автомобили (учитывая архисложную ситуацию с микрочипами) нельзя недооценивать. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что к концу года автомобили хоть и не догонят по росту сахарный ажиотаж, но вполне способны будут потягаться со стройматериалами.

А теперь – внимание! Нам есть что возразить пессимистам, которые утверждают, что в России ничего никогда не становится дешевле. Вот, например, «Росстат» на днях сообщил, что в сентябре рыба мороженая неразделанная подешевела на 0,7%, креветки мороженые неразделанные – на 0,5%, отечественные пиво и игристые вина – аж на 0,1%!

Ну, а теперь немного более серьезно. На сайте Минэкономразвития содержится такое объяснение происходящему: «Ускорение непродовольственной инфляции обусловлено ослаблением валютного курса (почти на 10% – апрель 2021-го к июню 2020-го) в начале года, а также общемировыми трендами – перебоями глобальных цепочек поставок, ростом цен на транспортировку товаров и глобальной нехваткой комплектующих и компонентов, а также удорожанием промышленных металлов. Вместе с тем влияние данных факторов носит временный характер, обусловленный карантинными ограничениями в странах-поставщиках непродовольственных товаров в Россию, что нарушило баланс спроса и предложения на рынке».

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