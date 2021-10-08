LADA Niva Travel может получить «черную» спецверсию

АВТОВАЗ готовит новую специальную версию внедорожника LADA Niva Travel под названием Black, которую выпустят ограниченным тиражом. На данный момент с конвейера предприятия уже сошли два первых экземпляра особого внедорожника с кузовами, окрашенными в черную эмаль, сообщает паблик Autograd News.

Кроме того, автомобили LADA Niva Travel из спецсерии Black получили черные колесные диски, а также поручни, солнцезащитные козырьки, обивку потолка и блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС» такого же цвета. На спинках передних сидений применена новая обивка с контрастной прострочкой и надписью «Black», а на рамках задних дверей размещены шильдики с названием специальной версии.

Сроки начала продаж LADA Niva Travel в исполнении Black и цены на него пока не называются. Напомним, стандартный внедорожник LADA Niva Travel в настоящее время предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 820 тыс. 900 рублей и 921 тыс. 900 рублей соответственно. LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

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Фото: Autograd News