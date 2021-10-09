Chery Tiggo 7 Pro в сентябре впервые вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Chery в сентябре реализовали 3488 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи Chery в России увеличились в 3,9 раза и составили 24688 машин, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Chery на российском рынке в сентябре стал кроссовер Tiggo 7 Pro, чьи продажи выросли в 5,1 раза и составили 1611 автомобилей. В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как сообщалось ранее, рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который недавно был представлен в Китае, доберется до российского рынка не раньше 2022 года.

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать в специальном материале.

Фото: Chery