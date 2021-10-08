Skoda сократит производство автомобилей, в том числе и в России

Компания Skoda из-за недостатка электронных компонентов с 18 октября и до конца текущего года значительно сократит или полностью остановит производство новых автомобилей на своих заводах в Чехии. Об этом сообщил официальный представитель чешского автопроизводителя Томаш Котера, отметив, что глобальный кризис недостатка электронных компонентов не обошел и компанию Skoda.

По его словам, рабочие чешских заводов Skoda в предстоящие 2,5 месяца сосредоточатся на завершении сборки автомобилей, находящихся на складских площадках предприятия. Недоукомплектованных машин там насчитывается около 50 тысяч, пишет агентство «ТАСС».

Между тем, значительная нехватка полупроводников в мировой автомобильной промышленности влияет и на работу заводов «Фольксваген Груп Рус», выпускающих автомобили Volkswagen и Skoda для российского рынка. Как рассказали агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе компании, в связи со сложившейся ситуацией объем производства «Фольксваген Груп Рус» в ближайшие месяцы будет снижен. Тем не менее, в компании продолжают ежедневно следить за ситуацией и будут корректировать свой производственный график в зависимости от развития событий. Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, «Фольксваген Груп Рус» увеличит объемы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на свою продукцию.

В каких дилерских центрах еще есть в наличии новые автомобили Skoda, можно уточнить на сайте «Цена Авто».

Фото: Skoda