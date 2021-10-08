АВТОВАЗ объяснил острый дефицит автомобилей LADA Granta | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ объяснил острый дефицит автомобилей LADA Granta

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АВТОВАЗ объяснил острый дефицит автомобилей LADA Granta

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АВТОВАЗ, который ранее отсрочил еще на сутки возобновление работы конвейера по сборке автомобилей семейства LADA Granta до 8 октября, объяснил дефицит этой модели.

Как рассказал «Газете.Ru» директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский, у LADA Granta много версий с системой ABS, а не ESP (антиблокировочная система тормозов и система стабилизации), а именно с блоками ABS основные сложности относительно поставок компонентов. «Завод прилагает максимум усилий к возвращению в нормальный ритм производства, но сложности с поставками сохранятся минимум до середины следующего года», – заявил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дефицит электронных компонентов на АВТОВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. В результате по итогам сентября продажи этой модели упали на 69% до 3886 автомобилей. Таким образом, LADA Granta, которая традиционно является бестселлером на российском авторынке, опустилась на шестую строчку в рейтинге продаж. По итогам девяти месяцев 2021-го LADA Granta сохраняет лидерство в модельном первенстве с показателем 90986 реализованных машин (+8%).

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

В каких официальных дилерских центрах еще есть в наличии новые автомобили LADA, можно проверить на сайте «Цена Авто». 

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоавтомобильные компонентыпоставщикисбой поставокдефицитlada granta

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