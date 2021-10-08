Продажи Ford Transit в сентябре выросли на 23%

Российские дилеры Ford в сентябре реализовали 2003 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 23% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 14011 машин, что на 59% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд». Таким образом, объем реализации Ford Transit за январь-сентябрь 2021-го сравнялся с показателем продаж за 2020 год в целом.

Напомним, в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Соллерс Форд»