ГАЗ возобновил работу после корпоративных каникул

Горьковский автозавод возобновил производство автомобилей после корпоративных каникул и будет работать в пятидневном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что за время зимнего отпуска на ГАЗе проводились ремонт и профилактика оборудования, а также велась подготовка к началу производства модернизированной «ГАЗели».

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в пресс-службе ГАЗа, в 2009 году завод выпустил 51356 коммерческих автомобилей. Кроме того, с нижегородского конвейера сошло 2151 седан Volga Siber. Продажи марки «ГАЗ» на российском рынке в минувшем году, по данным АЕБ, составили 58205 машин (-56%), из них 51983 единицы – это коммерческие автомобили, еще 6222 штуки – легковые.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ» в своем отчете по рынку LCV в России , Горьковский автозавод – крупнейший производитель легких коммерческих автомобилей в нашей стране и по итогам I полугодия 2009 года занял 70,6% в объеме выпуска LCV в России. При этом основу производства составляют бортовая «ГАЗель» ГАЗ-3302 и микроавтобус ГАЗ-3221 – на них приходится 72% производственной программы ГАЗа.