«Автотор» договаривается о поставках двигателей с завода Hyundai WIA

Калининградский завод «Автотор» прорабатывает вопрос по поставкам двигателей с открывшегося недавно в Санкт-Петербурге предприятия Hyundai WIA. Как сообщает пресс-служба «Автотора», эта работа ведется в рамках реализации программы по углублению локализации производства автомобилей на предприятии в Калининграде.

«Уже сегодня мы видим линейку автомобилей, на которых мы будем использовать двигатели объемом 1,6 литра, а по мере развития проекта и объемом 2,0 литра», – рассказал директор Центра локализации и аутсорсинга «Автотор» Дмитрий Чемакин.

В планах развития программы локализации – увеличение номенклатуры и объемов закупок компонентов у отечественных поставщиков, в том числе и расширение количества поставщиков, расположенных на территории Калининградской области и других регионов страны. В 2021 году особое внимание будет уделено локализации систем управления автомобилем и телематики – электронные системы, системы поддержки водителя, радары, камеры и т.д.

Напомним, на сегодняшний день «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, Kia и Hyundai. По итогам 2020 года общий объем закупок «Автотор» автокомпонентов на внутреннем рынке Евразийского экономического союза в 2020 году составил 1,98 млрд рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия. В целом, на реализацию обязательств по специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России и правительством Калининградской области «Автотор» инвестирует 32 млрд рублей.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. По итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

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Фото: «Автотор»