Цены на автомобили с пробегом с начала года выросли на 22%

С января по сентябрь нынешнего года автомобили с пробегом подорожали в среднем на 22%. Такие данные содержатся в отчете AUTOSTAT PRICE BOOK, который подготовили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Так, в сентябре средняя цена* подержанного легкового автомобиля в России достигла 838 тыс. рублей. Учитывая то, что в январе этот показатель находился на уровне 688 тыс. рублей, с начала года рост средней цены составил 150 тысяч, или 22%. При этом только за последний месяц автомобили с пробегом стали дороже в среднем на 38 тысяч, или 5%.

Эксперты агентства отмечают, что рост цен наблюдается во всех возрастных категориях подержанных автомобилей. К примеру, у 3-летних машин он составил в среднем 11%, а у 5-летних – 15%. Есть и такие категории, автомобили которых подорожали еще сильнее. Подробно об этом можно узнать здесь.

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* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ