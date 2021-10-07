Компания Skoda анонсировала новый субкомпактный седан Slavia, который станет второй серийной моделью после кроссовера Kushaq, разработанной специально для рынка Индии. Новинка будет представлена в конце нынешнего года и дополнит линейку востребованных в этой стране моделей Octavia и Superb, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как заявил бренд-директор Skoda Auto в Индии Зак Холлис, в компании ожидают увеличения объемов продаж в Индии, и модель Slavia будет играть ключевую роль в достижении этой цели.

Напомним, Skoda Auto отвечает за всю деятельность концерна Volkswagen Group на индийском рынке и, в частности, за реализацию кампании India 2.0 по расширению модельного ряда за счет четырех новых моделей сегмента субкомпактных автомобилей – Kushaq, Slavia, а также еще двух моделей Volkswagen, которые будут представлены позднее. Все они базируются на адаптированной инженерами Skoda модульной платформе MQB для местного рынка под названием MQB-A0-IN. Локализация производства Skoda Auto в Индии достигает 95%.

В 2021 году Skoda Auto активно расширяет свою деятельность в Индии. В рамках проекта India 2.0 концерн Volkswagen Group инвестировал более 1 млрд евро в разработку четырех новых моделей (двух под брендом Skoda и еще двух – под брендом Volkswagen). Несмотря на пандемию коронавируса, кроссовер Skoda Kushaq успешно стартовала на рынке Индии: с момента начала продаж в июле этого года на новинку оформлено более 10 тыс. заказов.

В то же время Skoda Auto инвестирует в дальнейшее развитие дилерской сети в Индии. Сегодня чешская марка представлена в более чем 100 городах страны и имеет 165 точек продаж и обслуживания. Целью компании является увеличение их количества до 225-ти к концу 2022 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda