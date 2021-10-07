BMW повышает цены на автомобили в России в среднем на 2,1%

Компания BMW Group Россия объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили BMW в среднем на 2,1%. Изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба баварской марки. Сохранение цен на затронутые повышением импортируемые автомобили предоставляется только для подтвержденных клиентских заказов и распространяется на исполнения, в составе которых отсутствуют изменения.

Стоимость моделей BMW X4, BMW Х5, BMW Х6 и BMW Х7, а также отдельных модификаций BMW 3 серии и BMW X3 повышается с 1 декабря 2021 года. Новые рекомендованные розничные цены на большинство модификаций BMW X3 будут действовать для автомобилей производства с 1 января 2022 года.

Вместе с изменением цен возобновлено предложение некоторых опций и исполнений, которые ранее были недоступны. Кроме того, модель BMW 4 серии Cabrio с 1 ноября будет представлена в новой для России модификации 430i xDrive.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe будут начинаться от 2 млн 920 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 3 млн 280 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 740 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 4 млн 250 тыс. рублей. Цены на BMW 6 серии GT начинаются с 5 млн 040 тыс. рублей. Премиум-седан BMW 7 Series оценили минимум в 7 млн 330 тыс. рублей, а спортивное купе BMW 8 серии Coupe доступно от 8 млн 130 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 790 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 970 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 4 млн 520 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 4 млн 850 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 6 млн 040 тысяч и 7 млн 100 тыс. рублей соответственно. Стоимость внедорожника BMW X7 составит 7 млн 900 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры BMW реализовали 25500 автомобиля, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: BMW