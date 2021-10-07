В России начались продажи Lexus GX с обновленным интерьером и мультимедиа

Российские дилеры Lexus начали продажи специальной серии внедорожника Lexus GX 460 с обновленной мультимедиа и новой стильной панелью управления климатом. Новинка доступна в трех комплектациях – Executive 5, Executive 5 Sport и Premium – по цене от 6 млн 089 тыс. рублей до 6 млн 298 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

В новой версии внедорожник получил мультимедийную систему нового поколения с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и сенсорным управлением, а новый 10,3” многофункциональный дисплей предоставляет удобный доступ ко всем функциям автомобиля. Стоит отметить, что в сервисах Apple CarPlay и Android Auto теперь доступны приложения Яндекс.Карты и Навигатор.

Изменился и формат взаимодействия с мультимедиа. Помимо возможности управлять самим дисплеем, владельцы специальной серии внедорожника смогут использовать сенсорную панель Remote Touch.

Блок управления климат-контролем и мультимедиа получили новый внешний вид, сохранив удобство в использовании. В отделке салона Lexus GX 460 традиционно применяются полуанилиновая кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой. В список опций входит многофункциональное рулевое колесо с обогревом, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную с использованием тщательно подобранных материалов. Кроме того, предусмотрена атмосферная светодиодная подсветка.

В оснащение Lexus GX 460 входят система постоянного полного привода, двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей, система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, а также селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select. В комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ включены круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, распознавание и информирование водителя о дорожных знаках, контроль состояния водителя и информирование об усталости, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, автоматическое переключение дальнего света на ближний, а также система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Во сколько обходится содержание Lexus (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Lexus