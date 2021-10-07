Доля «китайцев» на российском рынке выросла вдвое

Доля продаж китайских автомобилей в России за год увеличилась почти в 2 раза. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2021 года ее показатель составил 6,1%, а за тот же период прошлого года она была равна 3,3%.

Так, с января по сентябрь в нашей стране было реализовано 76 430 новых машин китайских марок (по данным АЕБ). И это в 2,1 раза больше, чем за 9 месяцев 2020-го. При этом весь российский рынок вырос только на 15%. Отсюда и стремительный рост доли «китайцев».

Самым популярным китайским брендом в РФ за отчетный период остается Haval. Его продукция разошлась тиражом в 25 053 единицы – на 115% больше, чем год назад. На втором месте находится Chery (24 688 шт.), реализация которого выросла еще больше – примерно в 4 раза. На третьей позиции, но уже с заметным отставанием от лидеров, находится Geely (16 651 шт.; +71%).

В ТОП-5 китайских марок на российском рынке также вошли Changan (3 639 шт.), снизивший объемы продаж в нашей стране на 24%, и FAW (2 544 шт.; +36%). Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: CHERYEXEED (2 322 шт.), Lifan (569 шт.; -43%), GAC (525 шт.), DFM (261 шт.; -63%), Brilliance (100 шт.; -26%), Zotye (44 шт.; -72%), Foton (34 шт.; -48%).

Если же смотреть отдельно результаты сентября, то в первый осенний месяц в нашей стране было реализовано 11 126 новых машин китайских брендов – на 64% больше, чем в сентябре 2020-го.

Во сколько обойдется содержание китайского (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval