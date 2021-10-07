Mazda раскрыла названия новых кроссоверов для европейских рынков

Компания Mazda объявила о планах по расширению линейки кроссоверов в течение ближайших двух лет. Начиная с 2022 года, в Европе будут представлены две новые модели семейства крупных автомобилей – Mazda CX-60 и Mazda CX-80, сообщает пресс-служба японской марки. В США и некоторых других рынках за пределами Европы будут представлены новые модели с широким кузовом CX-70 и CX-90, а также CX-50, который войдет в семейство, созданное на компактной платформе.

Модели Mazda CX-60 и CX-80, с двумя и тремя рядами сидений соответственно, возглавят появление на европейских рынках моделей с гибридной силовой установкой, сочетающей рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с электромотором. Рядный бензиновый шестицилиндровый двигатель нового поколения Skyactiv-X и дизель Skyactiv-D будут также представлены в сочетании с системой мягкого гибрида 48 В.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 на российский рынок. В настоящее время дилеры распродают остатки автомобилей, после чего модель исчезнет из локальной гаммы. В результате российский модельный ряд Mazda сократится с четырех моделей до трех и будет представлен кроссоверами CX-5 и CX-9, а также седаном Mazda6.

По итогам девяти месяцев 2021 года продажи Mazda в нашей стране составили 21109 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7%, согласно данным АЕБ. Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в отчетный период составили 13682 машины (-1%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

А насколько отличается рекомендованная производителем цена автомобиля от его реальной цены у дилера, можно узнать здесь.



Фото: Mazda