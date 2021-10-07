Российский авторынок в сентябре опустился на четвертое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в сентябре усилил падение, опустился на четвертое место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце стала Великобритания, где было продано 215312 машин (-34,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за сентябрь с 1998 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 196972 машины (-25,7%). Третий результат показала Франция – 133835 автомобилей, что на 20,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в сентябре составили 119485 единиц (-22,6%).

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 32,7% до 105175 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в сентябре сократился на 15,7% и составил 59641 машину.

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