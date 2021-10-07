Haval в сентябре установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Haval в сентябре реализовали 3513 автомобиля, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это лучший результат продаж с момента выхода Haval на российский рынок. Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», это стало возможным, в частности, благодаря наращиванию производства в Тульской области (с сентября завод Haval работает в две смены) и стабильному развитию дилерской сети.

По итогам девяти месяцев 2021 года в России было продано 25053 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,2 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval