Автопроизводители нашли новый повод поднять цены

Помимо глобальной нехватки электронных комплектующих на мировые автоконцерны надвигается более масштабная проблема: резко растут цены на энергоносители. В этих условиях автомобильные компании будут вынуждены увеличить стоимость машин, пишет «Газета.Ru».

«Металлургия – одно из самых энергозатратных производств. Очевидно, что производители стали и других металлов поднимут стоимость своей продукции, в том числе и для автоконцернов. Вслед за ними автомобильным компаниям также придется увеличить стоимость машины для потребителей», – уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Кроме того, по его словам, рост цен на газ и нефть, которые являются сырьем для химической промышленности, также приведет к удорожанию производства пластиковых и резиновых деталей для автомобилей, что станет дополнительным фактором для подорожания.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам августа нынешнего года составила 2 млн 140 тыс. рублей. Таким образом, этот показатель преодолел 2-миллионную отметку. Напомним, что цены на новые автомобили в нашей стране продолжают расти – на волне нехватки машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом микрочипов, и высокого спроса со стороны потенциальных покупателей. Так, в июне средневзвешенная цена составляла более 1,8 млн рублей, в июле она уже превысила 1,9 млн рублей, а в августе выросла еще на 200 тысяч.

Если же сравнивать текущий показатель с тем, что был в начале года, то средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с января по август увеличилась на 21%. Но с учетом сложившейся ситуации на рынке эксперты уверены, что рост цен на автомобили продлится и дальше, а значит, их средневзвешенная цена в целом за весь 2021 год может вырасти на 25%.

Как отмечает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, текущие цены на автомобили лишь приблизились к уровню цен в валюте на начало 2014 года. При этом технически автомобили 2021 года выпуска стали лучше оснащены.

«Среди других факторов, негативно влияющих на ценообразование – это то, что энергоносители продолжают дорожать, полупроводники в дефиците и пр. Кроме того не стоит забывать, что большинство автопроизводителей увеличивают производство электромобилей в ущерб автомобилям с ДВС. В том числе и поэтому комплектующие для обычных автомобилей продолжат дорожать», – рассказал Андрей Терлюкевич.