Названы самые популярные модели LCV в России

Продажи легких коммерческих автомобилей в России по итогам девяти месяцев 2021 года составили 91505 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Самой популярной моделью в сегменте LCV остается «ГАЗель», чья реализация в январе-сентябре увеличилась на 18% до 32847 автомобилей. Второе место занял Ford Transit с показателем 14011 машин, что на 59% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показало семейство УАЗ СГР – 8395 проданных автомобилей (+15%). Далее идет фургон LADA Largus, продажи которого составили 7267 единиц (-5%). Спрос на ГАЗ «Соболь» вырос на 54% до 5955 автомобилей.

Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 2727 экземпляров, что на 56% превышает результат годичной давности. Реализация семейства Volkswagen Transporter/Caravelle увеличилась в 2,7 раза и составила 2540 машин. Микроавтобус Peugeot Traveller был продан в количестве 2540 единиц, что на 67% выше показателя годичной давности. Коммерческие модификации LADA Granta выбрал 1561 покупатель – на 46% больше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей LCV в России микроавтобус Hyundai H-1 с показателем 1358 проданных машин (+73%).

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: ГАЗ