ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам сентября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 3851 автомобиль, что на 51% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Второе место занял кроссовер Toyota RAV4 с показателем 3416 проданных машин (-18%). Третий результат показал внедорожник Renault Duster – 3063 автомобиля, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2318 экземпляров (-36%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России по-прежнему Kia Sportage, чьи продажи составили 1860 машин (-36%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам сентября также вошли Kia Sorento (1843 шт., +28%), Nissan X-Trail (1721 шт., -25%), Nissan Qashqai (1614 шт., -20%), Chery Tiggo 7 (1611 шт., рост в 5,1 раза) и Hyundai Tucson (1577 шт., -45%).

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2021 года лидером среди моделей SUV является Hyundai Creta с показателем 53399 реализованных машин (+2%). Далее следуют внедорожник LADA Niva, разошедшийся в количестве 39631 единицы (+26%) и Renault Duster, продажи которого составили 29778 автомобилей (+40%).

Все эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai