ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам сентября

Самой продаваемой моделью в России по итогам сентября остается LADA Vesta, чья реализация снизилась на 24% и составила 8724 автомобиля. Второе место заняла Kia Rio с показателем 6635 машин, что на 15% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал Hyundai Solaris – 6258 проданных автомобилей (+16%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Далее идут соплатформенные лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, чьи продажи составили 4186 единиц (-30%) и 4002 машины (+7%) соответственно. Реализация семейства LADA Granta снизилась на 69% и составила 3886 автомобилей.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за сентябрь, лидером среди моделей SUV остается кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 3851 экземпляр (-51%). Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 3416 покупателей – на 18% меньше, чем годом ранее. Спрос на бизнес-седан Toyota Camry увеличился на 8% до 3156 автомобилей, что обеспечило этой модели лидерство в своем сегменте. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Renault Duster с показателем 3063 проданных машины (-1%).

Во сколько обходится содержание этих моделей (и не только этих) – можно легко и быстро подсчитать при помощи нашего «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ